Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları!
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Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları!

09.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:16
Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları!

Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün Star TV'de ekranlara gelecek. İzleyiciler tarafından Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler, yapım yılı kaç, yönetmeni kim? Detaylar haberimizde.

İzleyenleri ekrana bağlayan Niyazi Gül Dörtnala filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Niyazi Gül Dörtnala filmini izleyecek olanların merak ettiği Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler ve Niyazi Gül Dörtnala özeti gibi konuları inceliyoruz.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Niyazi Gül Dörtnala filmi bugün saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları!

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCU KADROSU

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Şebnem Bozoklu - Hediye

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

Kevork Malikyan - Süleyman

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