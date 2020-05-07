Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları ve Niyazi Gül Dörtnala özeti!
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Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları ve Niyazi Gül Dörtnala özeti!

Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları ve Niyazi Gül Dörtnala özeti!
07.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:44

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Niyazi Gül Dörtnala filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Niyazi Gül Dörtnala konusu, özeti ve Niyazi Gül Dörtnala oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Niyazi Gül Dörtnala filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Niyazi Gül Dörtnala filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Niyazi Gül Dörtnala filmini izleyecek olanların merak ettiği Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler ve Niyazi Gül Dörtnala özeti gibi konuları inceliyoruz.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu, Levent Ülgen

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2015 Cuma

Senaryo: Ata Demirer

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