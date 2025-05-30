Niyazi Gül Dört Nala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dört Nala filmi ne zaman, nerede çekildi?

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NİYAZİ GÜL DÖRT NALA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Niyazi Gül Dörtnala, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 2015 çıkışlı Türk filmidir. Korsan TV'de Ata Demirer'in canlandırdığı veteriner hekim Niyazi Gül'ün ana karakter olduğu filmin başrollerde Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen yer almaktadır.

NİYAZİ GÜL DÖRT NALA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Ata Demirer - Niyazi Gül

• Demet Akbağ - Sultan

• Şebnem Bozoklu - Hediye

• Levent Ülgen - Rıza

• Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

• Kevork Malikyan - Süleyman



NİYAZİ GÜL DÖRT NALA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 8 Mayıs 2015 (Türkiye)