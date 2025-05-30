Niyazi Gül Dört Nala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dört Nala filmi ne zaman, nerede çekildi?

Niyazi Gül Dört Nala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dört Nala filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Niyazi Gül Dört Nala filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Niyazi Gül Dört Nala konusu, özeti ve Niyazi Gül Dört Nala oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Niyazi Gül Dört Nala filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Niyazi Gül Dört Nala filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Niyazi Gül Dört Nala filmini izleyecek olanların merak ettiği Niyazi Gül Dört Nala konusu nedir, Niyazi Dört Nala oyuncuları kimler ve Niyazi Gül Dört Nala özeti gibi konuları inceliyoruz.

NİYAZİ GÜL DÖRT NALA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Niyazi Gül Dörtnala, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 2015 çıkışlı Türk filmidir. Korsan TV'de Ata Demirer'in canlandırdığı veteriner hekim Niyazi Gül'ün ana karakter olduğu filmin başrollerde Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen yer almaktadır.

NİYAZİ GÜL DÖRT NALA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Ata Demirer - Niyazi Gül

• Demet Akbağ - Sultan

• Şebnem Bozoklu - Hediye

• Levent Ülgen - Rıza

• Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

• Kevork Malikyan - Süleyman


NİYAZİ GÜL DÖRT NALA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 8 Mayıs 2015 (Türkiye)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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