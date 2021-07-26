Niyazi DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Niyazi DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Niyazi DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Niyazi DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Tekke köyü sakinlerinden Şükran DEMİRKIRAN'ın eşi Abdulkadir DEMİRKIRAN'ın kardeşi Hüseyin, Timur ve Gültekin DEMİRKIRAN'ın babaları Recep ve Cevat DEMİRKIRAN'ın amcaları Niyazi DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hüseyin DEMİRKIRAN: 0537 451 01 02

26 Temmuz 2021, Pazartesi

Kaynak: Habermetre

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