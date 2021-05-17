NİTSO ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımı yaptı
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NİTSO ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımı yaptı

NİTSO ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nın (NiTSO) ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduğu bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nın (NiTSO) ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduğu bildirildi.

NİTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, belirlenen 800 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketlerinin oda meclis üyeleri tarafından teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, geleneksel hale getirdikleri gıda yardımıyla ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına kısmen de olsa katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

TOBB önderliğinde yurt genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldığına işaret eden Katırcıoğlu, "Biz de Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak gıda yardımı yapmak üzere oluşturduğumuz bütçe üzerinden tamamı ilimizdeki yerel firmalardan teklif alınarak satın alımı gerçekleştirilen 800 gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Gıda yardımının gerçekleşmesine öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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