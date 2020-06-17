Nitelikli Kahve Nedir? Kahvegibikahve CEO'su Ubeydullah Güngör, nitelikli kahvenin ne demek olduğunu anlattı.

Kahvegibikahve CEO'su Ubeydullah Güngör, nitelikli kahvenin ne demek olduğunu anlattı. Dünya Kahve Birliği'nin belirlediği standartlar dahilinde seçilen kahvenin nitelikli kahve olduğunu belirten Güngör, kahve meyvesi ne kadar iyiyse kahvenin de o kadar iyi olacağını ifade etti. Güngör, çekirdeklerin bir sürü işlemden geçtiği için bazılarının bozulabildiğini ve bunun da kahvenin kalitesini etkileyen etmenlerden biri olduğunu söyledi.

Nitelikli olmayan bir kahvenin içinde bozukluklar olması nedeniyle kötü tatlar içerdiğini ifade eden Güngör, nitelikli kahve üzerine hem dünyada hem de Türkiye'de gelişim yaşandığını belirterek meyvenin önemini vurguladı.