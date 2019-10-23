“Nitelikli insan gücünün önemi giderek artıyor”
İnsan gücü tanımını aynı paralelde sürekli olarak güncellememiz gerektiğini kaydeden TAYSAD Başkanı Perihan İnci, "Yeni teknolojilere dayalı sanayi üretiminde nitelikli insan gücünün önemi giderek artıyor" dedi.
23.10.2019 08:24
İnsan gücü tanımını aynı paralelde sürekli olarak güncellememiz gerektiğini kaydeden TAYSAD Başkanı Perihan İnci, "Yeni teknolojilere dayalı sanayi üretiminde nitelikli insan gücünün önemi giderek artıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com