Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

13.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:39

Nitelikli dolandırıcılıktan aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri Perilikaya mahallesinde bulunan bir kıraathanede yaptığı aramada, 2 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 şahsın yapılan GBT sorgulamasında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan arandıkları anlaşılmış, şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA