Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
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Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Nitelikli dolandırıcılıktan aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

13.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:39
Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Nitelikli dolandırıcılıktan aranan 2 şahıs tarafından yakalandı.


Şahinbey İlçe Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri Perilikaya mahallesinde bulunan bir kıraathanede yaptığı aramada, 2 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şahsın yapılan GBT sorgulamasında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan arandıkları anlaşılmış, şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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