NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK DAVASINA FADIL AKGÜNDÜZ SALDIRIYA UĞRADIĞI GEREKÇESİYLE KATILMADI

28.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:30

BAYRAMPAŞA'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu tukuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Fadıl Akgündüz'ün avukatı, müvekkilinin duruşma öncesi saldırıya uğradığını, bu nedenle duruşmaya katılamadığını belirtti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken; çok sayıda mağdur ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

TUTUKLANMASINI TALEP ETTİLER

Duruşmada, şikayetçiler dinlendi. Müştekilerden Fatma Saraç, Caprice Gold'dan 2013 yılında devre mülk aldığını belirterek, "Toplam 43 bin lira para ödedim. Mağdurum. Kira bedeli almadım, zararım giderilmedi, şikayetçiyim" dedi.Bir diğer müşteki Elif Ayça Küçükköse ise, "Caprice Gold'dan 2013 yılında devre mülk aldım. Toplam 90 bin Euro para ödedim. 980 Euro ise kira bedeli aldım. 4 tane tapu verilmesi gerekirken sadece 2 tapu verildi. Maddi manevi zararım giderilmedi. Sanık Fadıl Akgündüz'ün tutuklu yargılanmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Şikayetçilerin ardından söz alan avukatları, tedbir olarak sanık Fadıl Akgündüz'ün tutuklanmasını talep ettiler.

" MÜVEKKİLİM DURUŞMA ÖNCESİ SALDIRIYA UĞRADI "Duruşmada söz alan sanık Fadıl Akgündüz'ün avukatı ise, "Müvekkilim duruşma öncesi saldırıya uğradığından duruşmada hazır edemedik. Şikayetçilerin taleplerinin reddini talep ediyoruz. Bilirkişi incelemesinde tapu kayıtlarıyla ilgili bir usulsüzlük tespit edilememiştir" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİMahkeme heyeti, müşteki avukatlarının sanık Fadıl Akgündüz hakkında tutuklanması yönündeki talebini ve mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin taleplerini reddetti. Heyet, müşteki beyanları tamamlandıktan sonra dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

- İstanbul

Kaynak: DHA