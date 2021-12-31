Nissara AVM "Yılbaşı Sokağı" Pazar akşamına kadar açık - Haberler
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Nissara AVM "Yılbaşı Sokağı" Pazar akşamına kadar açık

Nissara AVM
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nissara AVM yılbaşı sokağı ile misafirlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

NEVŞEHİR (İHA) - Nissara AVM yılbaşı sokağı ile misafirlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Nevşehir Merkezde bulunan Nissara AVM yılbaşı hediyelerinin satışının yapıldığı ve 8 farklı stant dan oluşan "Yılbaşı Sokağı" ve günlük canlı müzik aktiviteleri ile misafirlerini karşılıyor.

27 Aralık- 2 Ocak tarihleri arasında açık olacak Yılbaşı sokağı, yeni yıl hediyesi almak isteyen misafirlerine birçok çeşidi bir arada sunuyor. Nissara AVM'ye hediyelik eşya almak için gelen misafirler, Oyuncaktan Takıya, Şekerlemeden Kahveye, Dekoratif ürünlerden Zücaciye ürünlerine kadar birçok alternatif hediyelik ürünleri uygun fiyata bir arada bulabiliyor.

Yılbaşı sokağında gezinen misafirler aynı zamanda canlı müzik dinleme imkanı da buluyor. - NEVŞEHİR

Nissara AVM Yılbaşı Sokağı Pazar akşamına kadar açık

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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