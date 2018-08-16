Nissara Avm Kiracılarından Ödemeleri TL Olarak Alıyor

Nevşehir'de faaliyet gösteren Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi açıldığı ilk günden itibaren kiraları Türk Lirası üzerinden alırken dolarda yaşanan dalgalanma sonrasında ise kur fiyatlarını sabitledi.

30 Eylül 2017 tarihinde hizmete giren Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi açılmış olduğu ilk günden itibaren kiracılarından kira ücretini Türk Lirası üzerinden alırken doların sürekli değişmesi ile birlikte ise kur sabitleyip kirayı almaya başladı. Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan açıklamasında, "30 Eylül 2017 tarihinde açılan bir AVM'yiz. Açıldığımız günden beri gerek kiracılarımızın gerekse ziyaretçilerimizin rahatını düşünüyoruz. Kiracılarımızın rahatını düşünmek için ise mevcut kur endekslerinden döviz dalgalanmalarından etkilenmemeleri için kurlarımızı belli bir oranda sabitledik. Şuanda da bu sabitlememiz devam ediyor. Biz taşın altına elimizi koyuyoruz. Herkesten de bunu bekliyoruz. Kiracılarımız ise bu durumdan son derece memnunlar" dedi. - NEVŞEHİR