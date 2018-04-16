Nissara Avm'de Şiva Konseri Düzenlendi

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde hafta sonunda düzenlenen Şiva konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Şiva yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı. Zaman zaman konsere gelen hayranlarıyla da sohbet eden Şiva, "Annem de Nevşehirli, o nedenle burada olmaktan mutluyum" dedi.

Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Özhan'da açıklamasında, "Nevşehir'de çeşitli etkinlikler ile ziyaretçilerimize keyifli zaman geçirmeleri için çalışıyoruz. Sanatçı Şiva Nİssara AVM'de yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalarak oldukça keyifli bir zaman geçirtti. AVM olarak etkinliklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR