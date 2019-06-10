Nissan üst düzey yönetiminde iki yeni görev değişimi

– Nissan Genel Müdürü olarak görev yapan Sinan Özkök Nissan Hindistan Başkanı olarak atanırken, Citroen Türkiye eski Genel Müdürü Emre Doğueri de Nissan Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Nissan, 10 Haziran itibariyle Türkiye'deki satış operasyonlarını yapan Nissan Otomotiv A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Emre Doğueri'yi atadığını duyurdu. İstanbul'da görev yapacak olan Doğueri, Nissan'ın Türkiye'deki operasyonlarının yanı sıra, Kuzey Afrika ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden sorumlu olacak.

Doğueri, görevini Sinan Özkök'ten devralırken, Özkök de şirketin Hindistan operasyonlarını yürütmek üzere Nissan Başkanlığı'na atandı. Dört milyon adetten fazla sektör hacmi ile Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinin en büyük pazarı olan Hindistan'ta görev yapacak olan Özkök, Nissan ve Datsun markalarının operasyonlarından sorumlu olacak.

Türkiye'nin, Nissan için önemli bir pazar olduğunu ve 2022'ye kadar Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde iki kat büyüme planlarında kilit bir rol oynayacağını belirten Nissan Afrika, Ortadoğu ve Hindistan Bölgesi Başkanı Peyman Kargar, atamalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son mali yılda, pazar payımız rekor düzeye ulaştı ve Qashqai ve X-Trail modellerimiz Türkiye'nin favori SUV modelleri. İlerleyen dönemde de büyüme hedeflerimiz devam edecek.

"Sinan Özkök'ün Nissan'ın Hindistan'daki çalışmalarını ileriye taşıyacağı için mutluyum. Özkök uzun yıllar boyunca sektördeki geniş deneyiminin yanı sıra, Nissan Türkiye'nin pazar payını artırırken gösterdiği performansı ile de ön plana çıkıyor."

Nissan Türkiye Genel Müdürlüğü'nden Hindistan Başkanlığı görevine atanan Sinan Özkök de gelişmeyle ilgili, "Dünyadaki otomotiv pazarları arasında en dinamik ve en önemli pazarlardan birinde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Nissan ve Datsun, müşterilerimiz için geniş ve ilgi çekici bir seri sunuyor ve her iki markanın Hindistan'daki tüm potansiyelini geliştirmek için çalışacağım" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul