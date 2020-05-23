Nissan Türkiye'den Mısır'a transfer Nissan Türkiye’de Satış Müdürü olarak görev yapan Orhan Seyman, Nissan Mısır, Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne atandı.

Nissan Türkiye'de Satış Müdürü olarak görev yapan Orhan Seyman, Nissan Mısır, Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne atandı.

1 Nisan itibarı ile yeni görevine başlayan Seyman yeni pozisyonu ile satış, pazarlama, bayi geliştirme ve müşteri hizmetleri sorumluluklarını üstlenecek.

Nissan Türkiye Satış Müdürü pozisyonuna ise Bayi Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Müdürü görevini yürüten Burak Azmanoğlu getirildi. 1 Nisan itibarı ile yeni görevine başlayan Azmanoğlu yeni pozisyonu ile perakende filo, tedarik yönetimi ve lojistik operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Orhan Seyman

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümünde eğitimini tamamlayan Orhan Seyman, Marmara Üniversitesi'nde İşletme Mastırı, Bilgi Üniversitesi; İşletme, Yönetim ve Organizasyon alanında Doktora yaptı. İş hayatına Borusan Holding, Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlayan Seyman, Ford Otosan'da Marka Yöneticiliği, Satış Operasyonları ve Bölge Satış Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Seyman ayrıca, General Motors Türkiye'de Ticari Araçlar ve İkinci El Araç Yöneticisi ve Filo Satış Müdürü, İnci GS Yuasa'da ise Ülke Satış Müdürü olarak çalıştı. Seyman 2016 yılından itibaren kariyerine Nissan'da devam ediyor.

Burak Azmanoğlu

İstanbul Üniversitesi, Ekonomi Bölümünde eğitimini tamamlayan Burak Azmanoğlu, Marmara Üniversitesi'nde İşletme alanında Mastır yaptı. Kariyerine Logo Yazılım A.Ş'de Pazarlama Ürün Müdürü olarak başlayan Azmanoğlu, 2000 yılında otomotiv sektörüne geçiş yaparak SEAT Bölge Satış Müdürlüğü görevinde bulundu. 2002 yılından itibaren kariyerine Nissan'da devam eden Azmanoğlu, sırasıyla Pazarlama Ürün ve Halkla İlişkiler Uzmanı, Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Bayi Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Müdürü görevlerini yürüttü.