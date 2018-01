CARMEDYA – Marka gösterdiği başarı ile Türkiye'deki ilk 10 otomobil markası arasında yer aldı. Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK, 2018 yılında Nissan Intelligent Mobility vizyonu ve teknolojisi ile başarılarına devam edeceklerini belirtti.

Nissan Türkiye 2017 yılını nasıl kapattı?



Son iki yılda pazar payını istikrarlı bir şekilde artıran Nissan Türkiye, 2017 yılında da başarısını sürdürüd. 2017 yılında 34 bin 822 adet satış ve %3,64 pazar payı elde eden marka, 25. yılına da hızlı bir başlangıç yapmış oldu. Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK, "2017 yılında otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen marka olarak istikrarlı büyümemize devam ettik; %8,6 oranında büyüme yakaladık ve pazar payımızı %3,64 seviyesine getirdik. 2014 yılında 20 bin adet civarında olan satış rakamlarımızı, her geçen yıl üzerine koyarak artırdık. 2017 yılında toplamda 34 bin 822 adetlik satışla ve %3,64'lük pazar payıyla rekor kırdık. Bu da üç sene içerisinde %70'lik bir büyümeyi gösteriyor. Amacımız, teknoloji uzmanlığımız ve heyecanımızla 2018 yılında da heyecan mühendisliğine devam etmek ve istikrarlı büyümemizi sürdürmek" dedi.

"İstikrarlı büyüme sürecek"



2018 yılında otomotiv sektörünün üretim ve ihracata odaklanacağını belirten ÖZKÖK, iç pazarın da bir o kadar önemli olduğunu belirtti. ÖZKÖK; "İç pazarda 2018 yılında 950 bin – 1 milyon aralığında toplam pazar öngörümüz var. Markamız açısından 2018 yılının yine geçmiş yılların üzerinde performans göstereceğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz. 2018 yılında önceliklerimiz 10 yıldır SUV segmentinde sürdürdüğümüz liderliğimizi devam ettirmek ve pazar payımızı üst seviyede tutmak olacak. Nissan Intelligent Mobility vizyonunu ve heyecanını öne çıkartacağımız 2018'de de müşterilerimize yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi, en iyi şartlarla sunacağız. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğu gibi değeri yüksek organizasyonlarda yer alarak daha fazla müşteriye Nissan heyecanını deneyimleteceğiz" dedi.

Nissan Navara ikinci kez sahnede



2016 Uluslararası En İyi Pick- Up Ödülünün sahibi olan Nissan Navara, ODD tarafından da ikinci defa "Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası" ödülüne layık görüldü.

The post Nissan Türkiye 2017 yılını nasıl kapattı? appeared first on Carmedya.