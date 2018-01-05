Nissan Türkiye 2017'de Yüzde 8,6 Büyüdü

Nissan Türkiye, 2017 yılını rekor satışla ve pazar payıyla kapattığını açıkladı. 2017 yılında toplamda 34 bin 822 adet satış ve yüzde 8,6 büyüme elde eden Nissan Türkiye, bu sonuçlarla birlikte Türkiye'deki ilk 10 otomobil markası arasında yer aldı. Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, 2018 yılında Nissan Intelligent Mobility vizyonu ve teknolojisi ile heyecan mühendisliğine devam edeceklerini belirtti.



Nissan Türkiye, 2017 yılında kendine ait satış rakamlarını kırarak 34 bin 822 adet satış ve yüzde 3,64 pazar payı elde ettiğini açıkladı. Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, "2017 yılında otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen Nissan Türkiye olarak istikrarlı büyümemize devam ettik; yüzde 8,6 oranında büyüme yakaladık ve pazar payımızı yüzde 3,64 seviyesine getirdik. 2014 yılında 20 bin adet civarında olan satış rakamlarımızı, her geçen yıl üzerine koyarak artırdık. 2017 yılında toplamda 34 bin 822 adetlik satışla ve yüzde 3,64'lük pazar payıyla rekor kırdık. Bu da üç sene içerisinde yüzde 70'lik bir büyümeyi gösteriyor. Amacımız, teknoloji uzmanlığımız ve heyecanımızla 2018 yılında da heyecan mühendisliğine devam etmek ve istikrarlı büyümemizi sürdürmek" dedi.



"Nissan Türkiye'nin istikrarlı büyümesi devam edecek"



2018 yılında otomotiv sektörünün üretim ve ihracata odaklanacağını belirten Özkök, iç pazarın da bir o kadar önemli olduğunu belirterek, "İç pazarda 2018 yılında 950 bin-1 milyon aralığında toplam pazar öngörümüz var. Nissan Türkiye açısından 2018 yılının yine geçmiş yılların üzerinde performans göstereceğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz. 2018 yılında önceliklerimiz 10 yıldır SUV segmentinde sürdürdüğümüz liderliğimizi devam ettirmek ve pazar payımızı üst seviyede tutmak olacak. Nissan Intelligent Mobility vizyonunu ve heyecanını öne çıkartacağımız 2018'de de müşterilerimize yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi, en iyi şartlarla sunacağız. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğu gibi değeri yüksek organizasyonlarda yer alarak daha fazla müşteriye Nissan heyecanını deneyimleteceğiz" dedi. - İSTANBUL