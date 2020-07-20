Nissan tüm dijital uygulamalarını tek yerde topladı
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Nissan tüm dijital uygulamalarını tek yerde topladı

Nissan, kolay ve güvenli müşteri deneyimi sağlamak üzere nissan.

Nissan tüm dijital uygulamalarını tek yerde topladı
20.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:24

Nissan, kolay ve güvenli müşteri deneyimi sağlamak üzere nissan.com.tr web sitesindeki "Evden Satın Al" başlığı altında gruplanan hizmetleri artırdı.

Bu sayede müşteriler, online deneyimden çok daha fazla hizmetle yararlanabilecek.

Nissan, dijital ve uzaktan hizmetlerini, Türkiye, Körfez ülkeleri, Güney Afrika, Mısır ve Hindistan'ın internet sitelerinde de yer alan "Evden Satın Al" (Shop@Home) başlığı altında grupladı.

Nissan tutkunları, en yakın bayiye gittiklerinde faydalanabilecekleri hizmetlerin yanı sıra soruları ve rezervasyonlarıyla ilgili işlemlerini de artık bulundukları yerden tek tıkla gerçekleştirebilecek. Sunulan online galeri deneyimine ek olarak müşteriler, araçları keşfetmek için web sitesi üzerinde sanal bir 360 derece tur yapabilir ve satın alma seçeneklerinden faydalanabilirler.

Afrika Orta Doğu ve Hindistan Bölgesi Başkanı Guillaume Cartier, "Dijital dünya, araç satın alma ve araç sahipliği deneyiminde devrim yaratacak önemli bir potansiyel sunuyor. Nissan olarak bu zorlu süreçte müşterilerimizi dinledik ve müşterilerimizin evlerinden araç seçebilmesi, karşılaştırabilmesi hatta satın alabilmesini sağlayacak bir dizi çevrimiçi özellik ve hizmet geliştirdik." açıklamasında bulundu.

Nissan Afrika Orta Doğu ve Hindistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Joni Paiva, "Salgının işletmeler ve insanlar üzerinde önemli bir etkisi söz konusu. Evden veya iş yerinden kolaylıkla araç satın alabilmek için gerekli işlevselliği sağlayarak 'yeni normale' uyum sağlıyoruz. Buradaki tek amaç, müşterilerimize kolaylık sağlamaktır." dedi.

Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri ise, "Biz pandemi sürecinde her zaman bayilerimizin yanında olduk ve güçlü iletişimimizi her zaman olduğu gibi sürdürüyoruz. Nissan olarak değişen şartlara hızlı bir şekilde uyum sağlarken iş ortaklarımızın da bu ivmeye dahil olabilmesi için desteklerimize devam ediyoruz. Dijitalleşen dünyada en yenilikçi uygulamalara imza atmak ortak hedefimiz. Bu uygulamaya dahil olan tüm bayilerimize teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Evden Satın Al" ile beraber Nissan'ın internet sitesinde, COVID-19 salgınına ilişkin detaylı bir bölüm de mevcut. "COVID-19 Bilgilendirme" sekmesi altında, Nissan yetkili servisleri ve güncel çalışma durumları hakkında bilgilendirme, Sizi Görüntülü Arayalım Servisi hakkında bilgilendirme, yol yardım ve araç bakımı için ipuçları yer alıyor.

Nissan'ın sunduğu yeni dijital hizmetleri deneyimlemek için adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Carmedya.com

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