Nissan Sanal Showroom Hizmeti ile Bayilere Online Erişim Sağlıyor! Nissan Türkiye, yeni bir proje ile dikkatleri üzerine çekti. Koronavirüs sürecinde insanların bayilere gitmekte çekindiği bir gerçek.

Nissan Türkiye, yeni bir proje ile dikkatleri üzerine çekti. Koronavirüs sürecinde insanların bayilere gitmekte çekindiği bir gerçek. Tabi bu durum satışları etkilemesin diye, Nissan çok akıllıca bir sistem geliştirdi. Nissan Sanal Showroom adı verilen hizmet ile müşterilerin bayilere kadar gitmesine gerek kalmadan, seçim yapabilmeleri sağlandı.

Nissan Snal Showroom'da 360 Derece Görüntü!

Sanal Showroom hizmeti, insanların bayilere gitmeden araçları incelemesine yarıyor. Tabi şimdi zaten araçların resimlerini görebiliyoruz diyebilirsiniz. Ancak Nissan 360 derece görüntüleme sistemi ile gerçek bir bayi görünümü oluşturmuş. Yani Nissan Showroom'a girdiğinizde, tıpkı bayide gezer gibi gezebiliyor, araçların içine ve dışına göz atabiliyorsunuz.

Hem mobil, hem masaüstü platformda kullanılabilen bu hizmette, bayi içerisindeki X-Trail, Micra, Navara ve Qashqai modellerine göz atabiliyorsunuz. Aynı zamanda hemen orada araç özelliklerine, broşürüne, yakındaki yetkili servislere ulaşabiliyor ya da Nissan'ın o araç için sizi aramasını sağlayabiliyorsunuz.

Nissan gerçekten çok faydalı bir sistem geliştirmiş. Nissan Showroom hizmetine buradan ulaşabilirsiniz. Bakalım diğer markalar böyle bir girişimde bulunacak mı?

Kaynak: Tamindir