Nissan, Renault, Mitsubishi ittifakından elektrikli araç atılımı

Elektrikli araç teknolojilerine 5 yıl içinde 23 milyar euroluk yatırım yapılacağını duyuran Nissan, Renault, Mitsubishi ittifakı, 35 elektrikli araç modelini de piyasaya süreceğini açıkladı.

Giderek katılaşan karbon emisyonu standartlarını karşılayabilmek adına rekabetin gün geçtikçe kızıştığı elektrikli araç sektöründen bir son dakika haberi geldi. Nissan, Renault ve Mitsubishi ittifakından bugün yapılan açıklamada, elektrikli araç teknolojilerine önümüzdeki 5 yıl içinde 23 milyar Euro (yaklaşık 26 milyar dolar) yatırım yapılacağı bildirildi. Dev ortaklık 2030 yılına kadar 35 elektrikli araç modelini piyasaya süreceğini duyururken, an itibariyle yüzde 60 olan ortak platform kullanım oranının 2026 yılına dek beşte dörde çıkarılacağı ifade edildi.

Rekabet kızışıyor

Rekabetin giderek arttığı elektrikli araç sektörünün en güçlü markası olan Tesla, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamada 2022 itibariyle teslimatlarını her yıl yüzde 50 artıracağını öngördüğünü duyurmuştu. Nissan ise geçtiğimiz Kasım ayında, elektrikli ve hibrit otomobiller de dahil olmak üzere araç elektrifikasyonunu hızlandırmak için beş yılda yaklaşık 17.6 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı. 10 model piyasaya sürmeyi ve 2030 yılına kadar tüm modellerin yüzde 90'ını elektrikli hale getirmeyi hedeflediğini açıklayan Renault ise beş yıllık plan için 10 milyar euroluk bir strateji oluşturduğunu belirtmişti. Bir diğer Japon otomotiv devi Toyota'nın da 2030 yılına kadar yaklaşık 35 milyar dolarlık bütçe belirlediği kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Yerel