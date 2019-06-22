Nissan, Pirinç Üreticilerinin İşini Kolaylaştıracak Bir Robot Üretti

Asya kıtası, uzun bir süredir pirinç üretiminin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. Bu süreç boyunca insanlar, tarlaları otlardan ve böceklerden korumak için haşere ilaçları kullanmak yerine ördeklerden faydalanıyordu. Ördekler, tarlalarda gezinirken otları parçalayıp böcekleri yiyorlardı. 21. yüzyılda bu yöntem çok geniş kapsamda kullanılmıyor ancak yeni bir teknoloji, ördeklerin yaptığına benzer bir şekilde pirinç tarlalarını koruyabilir.

Japonya menşeili araba üreticisi Nissan'da çalışan bir mühendis, ördeklerin alternatifi olabilecek bir robot üretti. Gelen bilgilere göre robotu üreten mühendis, ürettiği prototipi Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Yamagata Prefektörlüğü'nde test ediyor. Her ne kadar buluş, şimdilik büyük reklamlarla desteklenmiyor olsa da aslında teknolojinin güzel kullanımlarından biri diyebiliriz. Nissan'ın YouTube kanalında robotun bir videosu da paylaşıldı. Video şimdilik maalesef Türkçe ya da İngilizce altyazıya sahip değil ancak video, robotun tasarımı ve işleyişiyle ilgili bilgiler barındırıyor.

Biraz cihazdan bahsedecek olursak robotun ismi Aigamo. İsmini eski zamanlarda kullanılan bir ördek türünden alan robot, 1,5 kilogram ağırlığında ve boyutu da robot süpürgelere çok yakın. Robotun alt tarafında bulunan iki adet kauçuk fırça, ördeklerin ayaklarından esinlenilerek yaratılmış. Robot bu fırçalar sayesinde suyu karıştırarak yabani otların kök salmasına engel oluyor.

Buluşun Japonya'da azalma eğilimi gösteren ve yaşlanan nesilden dolayı tehdit altında olan pirinç üreticiliğinin kurtuluşu olabileceği düşünülüyor.