Nissan Motor eski Başkanı Ghosn'un firarında rol oynayan 2 ABD'liye Japonya'da hapis

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar eden Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışında rol oynayan 2 ABD'li Japonya'da hapis cezasına çarptırıldı.

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar eden Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışında rol oynayan 2 ABD'li Japonya'da hapis cezasına çarptırıldı.

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un firarına ilişkin yürütülen adli süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japon yargısı, Ghosn'un kaçışına yardımcı olmakla suçlanan ve geçtiğimiz ay Tokyo'da yapılan duruşmada haklarındaki iddiaları kabul eden ABD Ordusu Özel Kuvvetlerinin eski üyesi Michael Taylor ve oğlu Peter Taylor ile ilgili kararını bugün verdi. Tokyo Bölge Mahkemesi Michael Taylor'ı 2 yıl, oğlu Peter Taylor'ı ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Japonya'ya iade edilmişlerdi

Ghosn'un Japonya'dan firarına yardım ettikleri iddia edilen Michael Taylor ve Peter Taylor, Tokyo'nun talebi üzerine geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ABD'de tutuklanmış, Ekim'de ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nın şahısların Japonya'ya iadesine onay verdiği gündeme gelmişti. Taylor'ların Massachusetts'teki bir federal mahkeme ve Boston'daki bir yüksek mahkeme nezdindeki temyiz girişimleri geçtiğimiz Şubat ayında sonuçsuz kalmıştı. İkili, Mart ayında Japon makamlarına teslim edilmişti.

İddiaları kabul etmişlerdi

Tokyo'da geçtiğimiz ay çıkarıldıkları mahkemede haklarındaki suçlamaları kabul eden ikilinin, davanın ilk duruşmasında hakimin iddiaların yalan olup olmadığı şeklindeki sorusuna "Hayır" yanıtını verdiği kamuoyuna yansımıştı. Taylor'ların kaçış planı için Ghosn ailesinden 144 milyon yen (yaklaşık 1.3 milyon dolar) aldığı iddia edilirken, Michael Taylor ve Peter Taylor'ın suçlu bulunmaları halinde 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği gündeme gelmişti.

Dünyayı şoke eden firar

Japonya'da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn daha sonra "ağırlaştırılmış güven ihlali" ve "gelirini eksik bildirme" suçlamaları kapsamında ev hapsine alınmış, Japonya'dan bir enstrüman kutusunun içine saklanarak firar eden Ghosn Türkiye üzerinden Lübnan'a giderek dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı