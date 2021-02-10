Nissan mali yıl net kar kaybı beklentisini düşürdü
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Nissan mali yıl net kar kaybı beklentisini düşürdü

10.02.2021 04:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 05:02
Nissan mali yıl net kar kaybı beklentisini düşürdü

Nissan, mevcut mali yıl kapsamlı toplam net kar kaybı beklentisini ise 615 milyar yenden 530 milyar yene (5,05 milyar dolar) düşürdü.

Nissan, mevcut mali yıl kapsamlı toplam net kar kaybı beklentisini ise 615 milyar yenden 530 milyar yene (5,05 milyar dolar) düşürdü.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre firma, maliyet düşüren önlemlerle net kar kaybı tahminini aşağıya çekti.

Buna göre martta sona erecek mali yılda toplam net kar kaybı beklentisi 615 milyar yenden 530 milyar yene (5,05 milyar dolar) düşürüldü.

Küresel araç satış hedefi 4 milyon 165 binden 4 milyon 15 bine çekildi.

Yeni hedefle, 2019 mali yılına kıyasla dünya geneli araç satışlarında yüzde 18,6'lık düşüş bekleniyor.

Böylelikle mevcut mali yılda firma satışlarının yüzde 22,1 düşüşle 7,7 trilyon yene (73,5 milyar dolar) gerilemesi bekleniyor.

Önceki satış hedefi 7,94 trilyon yen (75,83 milyar dolar) duyurulmuştu.

Faaliyet kaybı beklentisi ise 205 milyar yen (1,95 milyar dolar) olarak açıklandı.

Yarı iletken etkisi

Verilere ilişkin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında bir değerlendirme yapan Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto, küresel yarı iletken sıkıntısı ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) piyasalara etkisine değindi.

Uçida, "Yarı iletken sıkıntısının etkisini en aza indirmeye çalışacağız. Aşırı düzeyde adet bazında artışı hedeflemek yerine karlılığı artırmaya çabalayacağız." dedi.

Nisan'da başlayacak yeni mali yılda firmanın masraf düşürücü tedbirler uygulayacağını kaydeden Uçida, yeni model araçları piyasaya sürerek, salgının otomobil sektörüne etkisini atlatmayı planladıklarını belirtti.

9 aylık periyot

Nissan'ın küresel bazda araç satışı Nisan-Aralık 2020 döneminde önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,8 düşerek 2,78 milyon adet olarak kayda geçti.

Firma 9 aylık periyotta 367,72 milyar yen (3,5 milyar dolar) net kayıp yaşadı. Faaliyet karı ise 131 milyar yen (1,25 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Nissan, 2023 mali yılı yeniden kalkınma planı kapsamında maliyetleri düşürmeyi, elektrikli motora sahip ve sürücüsüz araçların üretimine odaklanmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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