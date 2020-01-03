03.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:12

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghon'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 7 şüpheliden yer hizmetlerinde çalışan F.K. ile İ.M.H. savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA