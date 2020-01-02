Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn'un Tokyo'daki evine baskın düzenlendi

02.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:58

Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un Japonya'nın başkenti Tokyo'daki evine baskın düzenlendi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japon savcılar, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a bu hafta başında kaçan Ghosn'un Tokyo'daki evinde arama yaptı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, salı günü yaptığı açıklamada, Japonya'da yargı sisteminin adil olmadığına inandığı için kaçtığını ifade etmişti.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini açıklamıştı.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek yasaları çiğnemekle suçlanıyor.

Ghosn, görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla 2018'de görevden alınmış ve tutuklanmasının ardından Japonya'da birkaç ay ev hapsinde tutulmuştu.

Nissan ve Mitsubishi, Ghosn'un görevine son vermişti



Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.



Nissan'ın yaklaşık 20 yıl boyunca üst düzey yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.



Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil sert yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda, Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun yöneticisi olmuştu.

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım 2018'de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti. Ghosn, Renault'daki görevinden ocak ayında istifa etmişti.



Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.

İstanbul'daki operasyon

Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 4'ü pilot 7 şüpheli bugün İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alınan özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA