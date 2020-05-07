Nissan'ın eski Ceo'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava

Nissan'ın eski Ceo'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan K.'nin de bulunduğu 7 kişi hakkında dava açıldı.

Nissan'ın eski Ceo'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava

İSTANBUL - Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan K.'nin de bulunduğu 7 kişi hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada özel bir jet şirketinin müdürü tutuklu Okan Kösemen ile dört tutuklu pilot N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve 2 tutuksuz hostes F.K. ile İ.M.H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Asliye ceza mahkemesinde gönderilen iddianame kabul edilirse şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İHA