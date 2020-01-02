Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı...
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Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı...

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

02.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:49
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı...

'ın eski 'su Carlos Ghosn'la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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