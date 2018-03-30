Nissan'ın Elektriklide Hedefi 1 Milyon Araç

NISSAN, orta vadeli planı 'NISSAN M.O.V.E to 2022' çerçevesinde; elektrikli araç liderliği, otonom sürüşün yaygınlaşması ve çeşitli mobilite çözüm hizmetlerinin sunulması da dahil olmak üzere teknolojik bir devrimi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Nissan'ın Elektriklide Hedefi 1 Milyon Araç

NISSAN, orta vadeli planı 'NISSAN M.O.V.E to 2022' çerçevesinde; elektrikli araç liderliği, otonom sürüşün yaygınlaşması ve çeşitli mobilite çözüm hizmetlerinin sunulması da dahil olmak üzere teknolojik bir devrimi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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