Nissan'ın Elektriklide Hedefi 1 Milyon Araç

NISSAN, orta vadeli planı 'NISSAN M.O.V.E to 2022' çerçevesinde; elektrikli araç liderliği, otonom sürüşün yaygınlaşması ve çeşitli mobilite çözüm hizmetlerinin sunulması da dahil olmak üzere teknolojik bir devrimi hayata geçirmeyi hedefliyor.