Nissan'ın Elektriklide Hedefi 1 Milyon Araç
NISSAN, orta vadeli planı 'NISSAN M.O.V.E to 2022' çerçevesinde; elektrikli araç liderliği, otonom sürüşün yaygınlaşması ve çeşitli mobilite çözüm hizmetlerinin sunulması da dahil olmak üzere teknolojik bir devrimi hayata geçirmeyi hedefliyor.
NISSAN, orta vadeli planı 'NISSAN M.O.V.E to 2022' çerçevesinde; elektrikli araç liderliği, otonom sürüşün yaygınlaşması ve çeşitli mobilite çözüm hizmetlerinin sunulması da dahil olmak üzere teknolojik bir devrimi hayata geçirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com