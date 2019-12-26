Nissan'ın 3 numarası göreve başlamasından haftalar sonra istifa etti
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Nissan'ın 3 numarası göreve başlamasından haftalar sonra istifa etti

Skandallarla darbe üzerine darbe alan Nissan'ı yeniden ayağa kaldırmakla görevlendirilen şirketin 3 numarası Jun Seki işe başladıktan haftalar sonra istifa etti

26.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 07:12
Nissan'ın 3 numarası göreve başlamasından haftalar sonra istifa etti

Skandallarla darbe üzerine darbe alan 'ı yeniden ayağa kaldırmakla görevlendirilen şirketin 3 numarası Jun Seki işe başladıktan haftalar sonra istifa etti.


Japon otomobil üreticisinden yapılan açıklamada Seki'nin ayrılma talebini bildirdiği ve bunun yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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