Nissan'ın 3 numarası göreve başlamasından haftalar sonra istifa etti
Skandallarla darbe üzerine darbe alan Nissan'ı yeniden ayağa kaldırmakla görevlendirilen şirketin 3 numarası Jun Seki işe başladıktan haftalar sonra istifa etti
26.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 07:12
Skandallarla darbe üzerine darbe alan Nissan'ı yeniden ayağa kaldırmakla görevlendirilen şirketin 3 numarası Jun Seki işe başladıktan haftalar sonra istifa etti.
Japon otomobil üreticisinden yapılan açıklamada Seki'nin ayrılma talebini bildirdiği ve bunun yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com