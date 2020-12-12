Nissan hijyen denetimlerine devam ediyor

Nissan Türkiye, koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ve hizmet ortamı oluşturmak amacıyla Nissan bayi ve servislerinde düzenli aralıklarla hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Denetim ve belgelendirme konusunda uzman kuruluşlardan Bureau Veritas iş birliği ile temmuz ayından itibaren hayata geçirilen "Hijyen Denetimi" programı ile Nissan bayi ve servislerinin karşılamadan bekleme alanına, test sürüşünden araç teslimine kadar her aşaması 113 farklı kriterde değerlendiriliyor; denetimi geçenlere ise "Hijyen Denetimi" Sertifikası veriliyor. Nissan hijyen denetimleri, belli aralıklarla uygulanmaya devam edecek. Böylece Nissan Türkiye, hem müşterileri hem de bayi çalışanları için güvenli ortamın sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Program kapsamında belirlenen kriterlerde hijyen standartlarına uyumu kontrol edilen tüm Nissan bayileri ve servisleri 100 tam puan alarak sertifika almaya hak kazandı.

Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, "Salgının başlangıcından itibaren Nissan Türkiye olarak müşterilerimizin, bayi ve servis çalışanlarının sağlıklarını korumak ve güvenli ortamı sürdürülebilir kılmak amacıyla pek çok tedbir ve uygulamayı hayata geçirdik. Temmuz ayından bu yana Bureau Veritas iş birliği ile uyguladığımız 'Hijyen Denetimi' sertifikasyon programı da bu çalışmalarımızdan biri. 113 farklı kriterde değerlendirilen bayilerimizin tümü 100 tam puan alarak, Nissan'ın 'önce sağlık' bakış açısının iyi birer temsilcisi olduklarını gösterdiler. Aldıkları hijyen sertifikası, müşterilerimize sağlıklı ve güvenilir hizmet verme taahhüdümüzün en büyük göstergesi. Pandemi sürecinde geldiğimiz nokta gösteriyor ki sosyal hayatta bir süre daha kontrollü olmak, maksimum özeni göstermek zorundayız. Dolayısıyla biz de tüm diğer tedbirlerimizin yanında periyodik denetimlerimize devam edeceğiz."

Kaynak: Carmedya.com