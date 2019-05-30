Nissan FCA ve Renault birleşmesine "dikkatle tepki verecek"

– Nissan Motor Corp. CEO'su ve Başkanı Hiroto Saikawa, Nissan'ın ortağı olan Gropue Renaut'ya Fiat Chrysler Automobiles'dan (FCA) gelen birleşme teklifine "dikkatlice tepki göstereceklerini" söyledi.

Saikawa, Renault'nun FCA ile ortaklığının Nissan, Renault ve Mitsubishi'nin ortak operasyonlarının "daha büyük ve daha karmaşık" olmasıona sebep olacağını söyledi.

Daha önce basına yansıyan haberlere göre Saikawa Renault CEO'su THierry Bollore ile buluşarak teklf edilen birleşmeyi görüşmüş ve FCA'nın teklifini "gelecek için olumlu" bulduğunu söylemişti.

Nisan ayında Renault'nun Nissan ile ortak bir holdingde birleşme isteği haberleri duyurulmuştu.

Kaynak: DHA