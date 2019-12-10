Nissan eski yöneticisi Ghosn'un gelirini düşük gösterme suçundan 22 milyon ceza ile karşı karşıya

10.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:01

Nissan yolsuzluk iddiasıyla görevden alınan eski yöneticisi Carlos Ghosn'un maaşını düşük gösterdiği gerekçesiyle 22 milyon dolar ceza ile karşı karşıya.



Japon sermaye piyasası kurulundan yapılan açıklamada Nissan'ın borsa açıklamaları ve diğer belgelerinin incelendiği ve usulsüzlük tespit edildiği vurgulandı. Kurul bu nedenle başbakanlığa ve finansal hizmetler ajansına otomotiv devine ceza verilmesi tavsiyesinde bulunduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle