(Nissan Eski CEO'sunun kaçırılması Davası'nda tüm sanıklar tahliye oldu
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(Nissan Eski CEO'sunun kaçırılması Davası'nda tüm sanıklar tahliye oldu

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı.

(Nissan Eski CEO'sunun kaçırılması Davası'nda tüm sanıklar tahliye oldu
03.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:01
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Savunmaların yapılmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 5 tutuklu sanığı da tahliye etti. 

"YOLCULARLA HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada verilen öğle arasından sonra savunma yapan tutuklu sanık Bahri Kutlu Sömek, uçuş sırasında ikinci kaptan olduğunu dile getirerek "Uçuşların her türlü organizasyonunu Müdür Okan Kösemen yapıp, bize bildirir. Biz uçuşu gerçekleştirmekle yükümlüyüz. Uçuşun nedenini istisnalar dışında sormayız, önemli devlet adamlarının uçuşunu bize bildirirler. Dubai'den yolcu alımı sırasında önce Dubai'deki yer hizmetleri personelleri kutuları getirdi. Ufak olan kutu, büyük bagaja konuldu. Ben kutunun içine bakmadım. 2 Amerikalı yolcu geldi, Osaka'ya uçuş sırasında yolcularla hiç görüşmedim" dedi. 

Osaka Havalimanı'nın da İstanbul'daki havalimanları gibi yoğun olduğunu ifade eden Sömek, beyanlarını şu şekilde sürdürdü:  "Dönüş yolunda hostes bize yolcuların rahatsız edilmek istemediği söyledi. Biz de kabine geçmedik. Sürekli uçuş yaptığımız için yorgunduk. İstanbul'a inince Okan Bey uçağa geldi. Benden şirketten bir evrak almamı istedi, müdürüm olduğu için uçaktan inip şoförle gittik. Biz acil bir durum olmadığı sürece arkaya müdahale etmeyiz."

"BİZİM KİMLİK KONTROL ETME YETKİMİZ YOK"Uçuş sırasında pilot olarak yer alan tutuklu sanık Özgür Bilge Bayram ise, "Biz içeriyi kesinlikle bilmeyiz. Kösemen, uçuştan önce kendisinin de gelebileceğini söyledi. Akşam dönerken de kesin geleceğini söyledi. Ben gittiğimde diğer uçak hazırdı. Okan Bey geldi, kendi işimizle ilgilendik. Daha önce hiç görmediğim bir kişiyle Okan Bey geldi. Bizim kimlik kontrol etme yetkimiz yok." şeklinde beyanda bulundu.

"NE MENFAATİM NE YARDIMIM OLDU"Hostes olarak görev yapan tutuksuz sanık Nesrin A. uçuş sırasında devlet ve iş adamlarının olduğu zamanlarda isimlerinin söylenmeyeceğini öne sürdü:  "Okan Bey bize 'İstanbul'dan döndükten sonra bu uçakta yolcu yoktu, sorarlarsa öyle dersin' dedi. Yolcuyu gizli ilan etmemin sebebi budur. Ne bir menfaatim ne bir yardımım oldu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ülkeye giriş çıkış yapan Ghosn'u uçurduğumuzu bilmiyorum"Uçuşta hostes olarak görev yapan diğer tutuksuz sanık Serpil K.K. de üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Kutuyu uçuş sırasında görmedim, yolcular da rahatsız edilmek istemediklerini söylediler" dedi. "ŞİKAYETÇİYİM"Okan Kösemen'in de görevli olduğu özel şirketin Genel Müdürü Can Şaşmaz da duruşma salonunda müşteki olarak yer aldı. Şaşmaz beyanında "31 Aralık'ta haberlerin çıkmasından sonra Okan Bey'in ifadelerini aldık. Suç unsuru olduğu için şikayette bulunduk, şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. 5 KİŞİ TAHLİYE OLDUSanık avukatları, duruşmada tutuklu sanıkların tahliye olmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, özel bir jet şirketinin müdürü olan Okan Kösemen ile uçuş sırasında pilot olarak görev yapan Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nu mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye etti. Böylece 5 tutuklu sanık da tahliye oldu. Duruşma dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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