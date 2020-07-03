NİSSAN ESKİ CEO'SUNUN KAÇIRILMASI DAVASI'NDA TÜM SANIKLAR TAHLİYE OLDU (1) Halil YILMAZ / İSTANBUL DHAJaponya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu, 7 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Halil YILMAZ/ İSTANBUL DHA

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu, 7 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.Ara kararını açıklayan mahkeme, uçuş sırasında pilot olarak görev yapan tutuklu sanıklar Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu ile özel bir jet şirketinin müdürü olan Okan Kösemen dahil tüm tutuklu sanıkları tahliye etti.

Kaynak: DHA