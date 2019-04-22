Nissan Eski Ceo'su Ghosn Hakkında Açılan Dava Sayısı Dörde Çıktı

Japonya'da gözaltına alınan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında açılan dava sayısı dörde çıktı.

Savcılık, daha önce görevini kötüye kullanmak, kazancını düşük göstermek ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödetmek suçundan açtığı davalara ek olarak bu kez güven suistimali suçundan Ghosn aleyhine ilave bir soruşturma daha başlattı. Euronews.com'da Görüntüle