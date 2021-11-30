Nissan, elektrikli araç ve bataryalara 2 trilyon yen yatıracak

Nissan Motor, elektrikli araçlarla bataryalarının üretimine, gelecek 5 yılda 2 trilyon yen (16 milyar Dolar ) yatırım yapacak.

Japon üreticiden yapılan "uzun vadeli vizyon" açıklamasına göre firma, araç portföyündeki elektrikli modellerin satış oranını yükseltmeyi hedefliyor.

2026 mali yılına kadar araç satışlarında, elektrikli modellerin satış oranları Avrupa'da yüzde 75, Japonya'da yüzde 55, Çin'de yüzde 40'a çıkarılacak.

Yokohama merkezli üretici, ABD içi satışlarında, elektrikli model satışlarını ise 2030 mali yılına dek yüzde 40'ın üzerine ulaştırmayı hedefliyor.

Halihazırdaki portföyünde yüzde 10 seviyesinde "elektrikli model" bulunduran Nissan, 2030 mali yılına kadar 23 farklı elektrikli araç üretecek.

Firma, bu hedefler kapsamında elektrikli araçlar ile bataryalarının üretimine, gelecek 5 yılda 16 milyar dolar yatırım yapacak.

Katı hal pili

Firma, daha fazla elektrik depolama kapasitesine sahip "katı hal pil teknolojisinden" güç alacak bir modeli, 2028 mali yılına kadar piyasaya sürecek.

Yeni modelin, tamamıyla "katı hal pili" ile donatılacağı, bu sayede daha fazla enerji yoğunluğu ve daha fazla menzil fırsatı sunacağı bildirildi.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uçida, firmanın araştırma geliştirme faaliyetlerini "elektrifikasyon ve otomasyona" yönlendireceğini söyledi.

Makoto, "Elektrikli araçlar çağına doğru kar marjını daha uzun dönem güçlü tutacak iş fırsatlarını izleyeceğiz. Vizyon, gelecek 10 yılın pusulası." dedi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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