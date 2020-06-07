Nissan dönüşüm planını açıkladı
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Nissan dönüşüm planını açıkladı

Nissan Motor Co.

Nissan dönüşüm planını açıkladı
07.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:08

Nissan Motor Co., Ltd. 2023 mali yılı sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal kararlılık ve karlılığı hedeflediği dört yıllık planını açıkladı.

Maliyetleri rasyonel bir şekilde ele alarak iş yöntemlerini optimize edecek olan ve ölçeklenerek büyütülebilir yapıdaki bu plan, şirketin stratejisini, bir önceki büyüme odağından farklı bir yöne taşıyor.

Bu dört yıllık plan kapsamında Nissan, kararlı adımlarla işini dönüştürmek üzere karlı olmayan operasyonlarını ve ihtiyaç fazlası tesislerini gözden geçirecek ve yapısal reformlar gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca, üretim kapasitesini, global ürün gamını ve harcamalarını da düzenleyerek sabit giderleri azaltacak. Disiplinli yönetim ile şirket, somut iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlayacak iş alanlarına öncelik vererek bu alanlara yatırım yapacak.

Nissan, bu planı uygulamaya koyarak 2023 mali yılı sonuna kadar %5'lik operasyonel kar payı ve %6'lık sürdürülebilir global pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Bu paya, şirketin Çin'de gerçekleştirdiği %50 öz kaynak ortaklığının da katkısı olacak.

Nissan CEO'su Makoto Uchida, "Değişim planımız, aşırı satış büyümesinden ziyade, dengeli büyümeyi güvence altına almayı hedeflemektedir. Şimdi, en yetkin olduğumuz konulara konsantre olarak işimizin kalitesini geliştirecek; finansal disiplin ve birim başı net gelire odaklanarak karlılık elde edeceğiz. Bu aynı zamanda, yeni bir dönem için "Nissan Değerleri" (Nissan-ness) olarak tanımladığımız kültürü hayata geçirmek ile örtüşmektedir." dedi.

Dört yıllık plan, Nissan'ın inovasyon, ustalık, müşteri-odaklılık ve kalite gibi konulardaki itibarı ve diğer yandan devam eden kültürel dönüşümü olmak üzere iki stratejik alana odaklanıyor.

• Rasyonalizasyon; Etkinliği attırmak, maliyetleri düşürmek ve yeniden yapılanmak için güçlü hamleler:

• Standart vardiya operasyonu varsayımı üzerinden, Nissan'ın üretim kapasitesini yıllık %20 yeniden ölçeklendirerek 5,4 milyon adet seviyesine getirmek.

• Fabrika kullanım oranını %80 üzerine çıkararak operasyonları daha karlı kılmak.

• Global ürün yelpazesini %20 oranında rasyonalize ederek, 69'dan 55 modelin altına inmek.

• Sabit maliyetleri yaklaşık 300 milyar yen azaltmak.

• Batı Avrupa'daki Barselona fabrikasını kapatma planı.

• Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmek.

• Endonezya'daki üretim tesisini kapatarak, ASEAN'da tek üretim üssü olarak Tayland tesisine odaklanmak.

• Alliance ortaklarımız ile üretim, modeller ve teknolojiler de dahil olmak üzere kaynakları paylaşmak.

• Temel pazarlar ve temel ürünleri önceliklendirmek:

• Nissan'ın temel operasyonlarını Japonya, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarına odaklamak.

• Nissan'ın Güney Amerika, ASEAN ve Avrupa bölgelerindeki aktivitelerini uygun operasyonel seviyede tutmak için Alliance ortaklarının varlıklarından faydalanmak.

• Güney Kore ve Rusya'daki Datsun faaliyet alanlarından ve ASEAN'daki bazı pazarlardan çıkmak.

• Geliştirilmiş C ve D segmentindeki araçlar, elektrikli araçlar, spor otomobiller dahil olmak üzere, global temel model segmentlerine odaklanmak.

• Önümüzdeki 18 ayda 12 model lansmanı yapmak.

• 2023 yılı sonuna kadar yıllık 1 milyondan fazla elektrikli araç satışı beklentisi ile, EV (Elektrikli araçlar) ve elektrik motorlu araçlarda, e-POWER dahil olmak üzere, bilinirliğimizi arttırmak.

• Japonya'da iki elektrikli araç ve dört e-POWER aracın daha lansmanını gerçekleştirmek ve elektrifikasyon oranının satışların %60'ına çıkarmak.

• 20 pazarda 20'den fazla modelde ProPILOT gelişmiş sürüş destek sistemini tanıtmak, 2023 yılı sonuna kadar yıllık 1.5 milyondan fazla adedi bu sistem ile donatılmış olarak hedeflemek.

Uchida, "Nissan, dünya çapındaki tüm müşterilerine fayda sunmalıdır. Bunu başarmak için, rekabetçi olduğumuz pazarlarda, teknoloji ve ürün alanlarında atılımlar yapmalıyız. Bu yaklaşım, Nissan'ın DNA'sın da mevcuttur. Bu yeni dönemde, Nissan insan odaklı olmaya devam ederek, herkes için teknoloji geliştirmek ve sadece Nissan'ın yapabileceği şekilde çözüm bulmaya devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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