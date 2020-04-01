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Orta Doğu, Cartier, Afrika, Nissan, Güncel

Nissan'dan "yeni döneme yeni görevlendirme" atılımı

Nissan'ın Afrika, Orta Doğu, Hindistan Bölgesi yeni Başkanı Guillaume Cartier göreve başladı.

01.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:10
Nissan'dan

Nissan'ın Afrika, Orta Doğu, Hindistan Bölgesi yeni Başkanı Guillaume Cartier göreve başladı.

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, Nissan, Guillaume Cartier'i Afrika, Orta Doğu, Hindistan Bölge Başkanı ve Global Datsun İş Birimi Başkanı sorumluluğuna getirdi.

Bugün itibarıyla görevine başlayan Cartier, bölgesel yönetim kuruluna liderlik edecek ve Nissan markası için tüm fonksiyonel liderlerle birlikte çalışarak iş stratejisi ve performans konularından sorumlu olacak.

Cartier, Nissan'daki yeni görevine başlamadan önce Nissan'ın ittifak ortaklarından Mitsubishi Motors'da Genel Müdürlük görevi yapıyordu. Nissan bünyesine ilk olarak 1995 yılında katılan Cartier, çalıştığı süre boyunca Nissan Avrupa Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere birçok üst düzey pozisyonda bulundu.

25 yılı aşkın süredir Mitsubishi ve Nissan'da hem bölgesel hem global pek çok operasyonu yöneten Cartier, satış ve pazarlama konusunda engin bir tecrübe ile görevine başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan'ın global Üst Yöneticisi (CEO) Ashwini Gupta, Cartier'i yeniden Nissan çatısı altında görmekten mutlu olduğunu belirterek "Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesi, uzun dönemli büyüme stratejimiz ve pazar payı hedeflerimiz olan önemli bir bölge. Cartier'in 25 yıllık Nissan ve Mitsubishi deneyimi, büyüyen ve gelişen müşteri kitlemizin ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda hayati önem taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Guillaume Cartier ise yeni sorumluluğuna ilişkin şunları kaydetti:

"Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesi başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyuyorum ve bu pazarlardaki varlığımızı büyütmeye devam etmek için bölgesel liderlerimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ürünler, hizmetler ve sanayimizin ayak izi konusunda güçlü bir konumdayız. Özellikle Nissan Intelligent Mobility (NIM) vizyonumuz ile bölgedeki mobilite çözümlerine yenilikçi bir yaklaşım getirmek konusunda da avantajlı bir noktadayız. Yeni görevim, dünyamızda daha önce görülmemiş bir değişim dönemine denk geldi. Hem otomotiv sektörü hem de diğer sektörler için zor zamanlardan geçtiğimizin farkındayız. Bu dönemlerde, global bir şirket olarak önemli olan alanlara odaklanmalı, insanların yaşamlarını zenginleştirerek müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almalıyız."

Üç yıldır devam ettirdiği görevi Cartier'e devreden Peyman Kargar ise stratejik kurumsal bir rol üstlenerek Nissan'da çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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