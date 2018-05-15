Nissan'dan Renault Grubu'na 478 Milyon Avro Katkı
Nissan, Renault Grubu'nun 2018 birinci çeyrek gelirine 478 milyon avro katkı sağladı.
Nissan, Renault Grubu'nun 2018 birinci çeyrek gelirine 478 milyon avro katkı sağladı.
Groupe Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Nissan, 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 dönemini kapsayan mali yılının 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
Nissan, Japon Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (JGAAP) göre, açıklamış olduğu mali yılın 4. çeyrek (1 Ocak 2018- 31 Mart 2018) sonuçları ve yeniden değerlendirme işlemlerinden sonra, Renault Grubu'nun 2018 birinci çeyrek gelirlerine net 478 milyon avro katkı sağladı.