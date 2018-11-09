Nissan'dan Renault Grubu'na 384 Milyon Avro Katkı
Nissan, Renault Grubu'nun 2018 üçüncü çeyrek gelirine 384 milyon avro katkı sağladı.
Nissan, Renault Grubu'nun 2018 üçüncü çeyrek gelirine 384 milyon avro katkı sağladı.
Nissan, 2018/2019 (1 Nisan 2018-31 Mart 2019) mali yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
Nissan, Japon Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri'ne (JGAAP) göre açıklamış olduğu mali yılın 1 Temmuz'dan 31 Eylül'e kadarki dönemini kapsayan ikinci çeyrek sonuçlarına göre, yeniden değerlendirme işlemlerinden sonra Renault Grubu'nun 2018 üçüncü çeyrek gelirlerine net 384 milyon avro katkı sağladı.