Nissan'dan Renault Grubu'na 384 Milyon Avro Katkı

Nissan, Renault Grubu'nun 2018 üçüncü çeyrek gelirine 384 milyon avro katkı sağladı.

Nissan, 2018/2019 (1 Nisan 2018-31 Mart 2019) mali yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.



Nissan, Japon Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri'ne (JGAAP) göre açıklamış olduğu mali yılın 1 Temmuz'dan 31 Eylül'e kadarki dönemini kapsayan ikinci çeyrek sonuçlarına göre, yeniden değerlendirme işlemlerinden sonra Renault Grubu'nun 2018 üçüncü çeyrek gelirlerine net 384 milyon avro katkı sağladı.