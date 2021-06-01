Nissan'dan Dev Batarya Yatırımı
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Nissan'dan Dev Batarya Yatırımı

Nissan'dan Dev Batarya Yatırımı
Habermetre - Haberler | Toplum

Japon otomotiv üreticisi Nissan, elektrikli araç yatırımlarına hız verdi.

Japon otomotiv üreticisi Nissan, elektrikli araç yatırımlarına hız verdi. Japonya merkezli yayın kuruluşu Nikkei'nin aktardığına göre, Çinli batarya üreticisi Envision AESC ile işbirliğine giden Nissan, İngiltere ve Japonya'da batarya fabrikaları kuracak.

Söz konusu yatırım kapsamında Nissan'ın 1, 82 milyar doları gözden çıkardığı kaydedildi. 2024 yılında yeni fabrikalarında batarya üretimine başlamaya hazırlanan Nissan'ın, yatırımları ile yılda 700 bin adet batarya üretmeyi hedeflediği de verilen bilgiler arasında.

Batarya ve elektrik donanımı, elektrikli araçların en pahalı parçaları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, elektrikli araç geliştirme çalışmalarına hız veren markalar ise, son yıllarda batarya bağımlılıklarını azaltmak adına kendi yatırımlarını hayata geçiriyor.

Nissan'ın ittifak ortağı Renault ile maliyetleri kısma adına batarya ortaklığı yapacağı belirtiliyor.

Kaynak: haber7. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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