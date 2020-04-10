NISSAN'dan Covid-19'a dijital önlem!
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Türkiye, Otomobil

NISSAN'dan Covid-19'a dijital önlem!

NISSAN Türkiye, COVID-19 sürecinde sağlık ve güvenlikten ödün vermeden araç sahibi olmak isteyen müşterileri için “Sizi Görüntülü Arayalım” hizmetini hayata geçirdi.

10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
NISSAN'dan Covid-19'a dijital önlem!

NISSAN Türkiye, COVID-19 sürecinde sağlık ve güvenlikten ödün vermeden araç sahibi olmak isteyen müşterileri için "Sizi Görüntülü Arayalım" hizmetini hayata geçirdi.

Türkiye'nin her yerinden NISSAN bayilerine uzaktan erişim imkanı tanıyan "Sizi Görüntülü Arayalım" sistemi ile müşteriler artık showroom'lara gitmeden satış danışmanlarından görüntülü bilgi alabiliyor, ilgilendikleri araçları video görüşme ile inceleyebiliyor.

Teknolojik birikimlerini sadece araçlarda değil operasyonel süreçlerdeki hizmetleriyle de müşterilerine aktardıklarını vurgulayan NISSAN Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri: "NISSAN olarak içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde, toplum sağlığını önceliklendirerek hem gerekli tüm önlemleri aldık hem de iş süreçlerimizi bu döneme uygun olarak yeniden şekillendirdik. Her zaman iş ortaklarımızın beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten bir şirket olarak dijitalleşme konusunu müşteri odaklı bir yaklaşımla daha kapsamlı bir şekilde operasyonlarımızın içine dahil ettik. Bir süredir üzerinde çalıştığımız, araç sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için görüntülü arama imkanı tanıyan canlı sisteme geçiş yaptık. Bu sayede müşterilerimiz, showroom'lara gitmeden ihtiyaç duydukları her bilgiye uzman satış ekiplerimize canlı bağlanarak erişebilecek." dedi.

"Sizi Görüntülü Arayalım" hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerin adresinden formu doldurması yeterli. Formu doldurduktan sonra tercih ettikleri bayiye yönlendirilecek olan müşteriler, talep ettikleri zaman diliminde NISSAN satış danışmanı tarafından görüntülü aranacaklar.

Kaynak: Carmedya.com

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