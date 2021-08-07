Nissan'da yaz fırsatları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nissan'da yaz fırsatları devam ediyor

Nissan'da yaz fırsatları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Nissan, ağustos ayında da başta akıllı detaylarla tasarlanmış modeli Yeni Juke olmak üzere Qashqai, Navara ve X-Trail modelleri için avantajlı fiyatlar, ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanları sunuyor.

Nissan, ağustos ayında da başta akıllı detaylarla tasarlanmış modeli Yeni Juke olmak üzere Qashqai, Navara ve X-Trail modelleri için avantajlı fiyatlar, ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan'ın sunduğu ağustos fırsatları arasında, farklı modellerde 12 aya varan yüzde 0 ya da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve ÖTV muafiyetleri bulunuyor.

Nissan yenilenen Juke'un Platinum, Platinum Perso, Platinum Premium olmak üzere Platinum donanım ailesinde ve Tekna modelinde ÖTV muafiyeti de olmak üzere birbirinden cazip seçenekler sunuyor. 2021 model tüm Yeni Juke'lar, 2020 model Tekna hariç diğer modellerde 100 bin TL'lik 12 ay 0,99 faizle kredi imkanı ve takas seçeneği mevcut.

Nissan'ın ağustos kampanyasında beğenilen Qashqai, X-Trail ve Navara modelleri de yüzde 0 ya da da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuyor.

Qashqai ve X-Trail modellerimizde 100 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği bulunuyor.

Navara'da ise 2021 modeller için 60 bin TL ve 12 aylık yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı geçerli.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Fındık üreticileri fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor
Fındık üreticileri fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Süreyya Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Fatih Terim Merve Çoban Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nissan'da yaz fırsatları devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 10:30:19. #1.14#

title