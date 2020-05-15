Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili iddianame kabul edildi
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Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili iddianame kabul edildi

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçışıyla ilgili 7 kişi hakkında hazırlanan iddianame Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili iddianame kabul edildi
15.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:32
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçışıyla ilgili 7 kişi hakkında hazırlanan iddianame Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede özel bir jet şirketinin müdürü olan ve Ghosn'un kaçırılmasında önemli rol oynadığı iddia edilen tutuklu sanık Okan Kösemen'in hesabında 2 ay içerisinde 216 bin Euro ve 66 bin dolar artış olduğuna yer verildi. 

7 SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen (48), uçak pilotları Bahri Kutlu Sömek(51), Noyan Pasin(52), Özgü Bilge Bayram(51), Serhat Kahvecioğlu(49)  tutuklu sanık olarak yer aldı. Söz konusu uçuşlarda hostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Nesrin A.(30) ve Serpil K.(44) ise iddianamede yer buldu.

CEO MÜZİK KUTUSUNA SAKLANARAK KAÇAK GEÇİŞ YAPTI

İddianamede olay yeri güvenlik kamera görüntüleri incelemelerine yer verildi ve CEO'yu taşıyan uçağın 30 Aralık 2019 tarihinde saat 05.21'de Atatürk Havalimanı'na indiği aktarıldı. İddianamede, CEO'yu Osaka'dan İstanbul'a içerisinde getirdikleri düşünülen müzik kutusunun içinin süngerle kaplanmış olduğu belirtildi. Müzik kutusuna 1.70 cm boylarında bir insanın rahatça sığabileceği kaydedildi. İddianamede söz konusu müzik kutusunun 56-70-122 cm ebadında olduğu ve altında hava alınabilmesi için 70 adet delik açıldığı tespit edilerek Ghosn'un müzik kutusuna saklanarak Osaka Havalimanı'na kaçak olarak geçiş yaptığının değerlendirildiği ifade edildi.

KÖSEMEN'İN BU İŞTEN ÇOK SAĞLAM PARA YEDİĞİNİ SÖYLEDİSanıkların telefonlarına el konulduğu kaydedilen iddianamede, telefonların incelenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildiğine yer verildi. Yapılan incelemede, sanık Noyan Pasin'in uçuşların her aşamasında diğer sanık Okan Kösemen'e WhatsApp üzerinden bilgi verdiği aktarıldı.Sanık Nesrin A.'nın, 30 Aralık 2019'da Özgür Kaplan isimli bir kişiyle görüştüğü, Kösemen ile gizli bir yolcuyu götürdüklerini ifade ettiğini ve söz konusu gizli şahsın Nicolas Mezsaroz olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. A.'nın yazışmasında Mezsaroz'un Kösemen'e bir şeyler verdiğini, polislere uçaktan başka yolcu olduğunu söylemediklerini mesaj yoluyla yazdığı belirtildi. Söz konusu mesajlarda A.'nın Okan Kösemen'in bu işten çok sağlam para yediğini söylediği de iddianamede tespit edildi.

"BALLI İŞ YANİ"Kösemen'in telefonunda yapılan incelemede ise Bahri Kutlu Sömek ile yaptığı görüşme içerisinde Sömek'in yolcuların uçağa geldiği ve bagaj bekledikleri bilgisini verdiği kaydedildi. Kösemen'in de bu mesaja gülücük emojisi ": ))" yaparak "Emanet arkada kalsın inişte ben uçağı karşılayacağım zaten" diye karşılık verdiği aktarıldı. Sanık Kösemen'in Vaner Usa ismiyle telefonunda kayıtlı olan bir kişiyle 29 Aralık 2019 tarihinde yaptığı görüşmede Beyrut'a iş için gideceğini söylediği ve ardından da devam eden görüşmede "Ballı iş yani: ))" şeklinde mesaj attığının tespitine de iddianamede değinildi.

KÖSEMEN'İN HESABINDA 216 BİN EURO GİRİŞ TESPİT EDİLDİSanıkların banka hesapları üzerinde yapılan bilirkişi incelemesine de yer verilen iddianamede, sanıklar Noyan Pasin, Bahri Kutlu Sömek, Serpil K., Özgü Bilge Bayram, Serhat Kahvecioğlu ve Nesrin A.'nın banka hesap hareketlerinde normal hesap akışının aksini gösteren para girişi gözlemlenmediği belirtildi. Kösemen'in hesabında ise, 16 Ekim 2019 ile 26 Aralık 2019 tarihleri arasında, 11 ayrı nakit işlemde toplam 216 bin 800 Euro ve 66 bin 990 dolar nakit para girişi yapıldığı tespit edildi. Kösemen ifadesinde, söz konusu paranın uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu, fakat bu primlerin çalıştığı şirket tarafından verilmediğini, aracı olan firmalar tarafından kendisine gönderildiğini iddia etti. Kösemen söz konusu paraları prim olarak aldığına ilişkin herhangi bir belge sunamayacağını beyan etti.

BENİM BİLGİM YOKTUİddianamede tanık olarak dinlenen yer hizmetlileri görevlileri Fatih Kaptan ve İsmail Mert Halaçoğlu'nun da ifadelerine yer verildi. Yer hizmetlileri görevlileri Carlos Ghosn'u hiç görmediklerini ve olayla bir ilgisi olmadıklarını ifade etti. Tutuklu sanık Noyan Pasin ise ifadesinde, "Carlos Ghosn isimli şahsın uçağa nakledildiğini görmedim. Okan Bey'in bu uçakla Beyrut'a gideceğini uçak içerisinde duydum. Bunun dışında söz konusu uçak ile Ghosn isimli şahsın Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin bilgim olmadı" dedi. Diğer tutuklu pilotlar ve tutuksuz hostes sanıklar da kaçırma olayına ilişkin bilgileri olmadığını öne sürdü.

"BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİLER"Kösemen ise ifadesinde Nicholas Meszaros isimli şahısla normal bir uçuş için anlaştığını, fakat Meszaros'un uçuş sırasında kendisini arayarak Carlos Ghosn'u kaçırdıklarını söylediğini iddia etti. Kösemen ifadesinde "Bunu öğrenince çok kızdım. Anlaşmamızda böyle bir şahsın kaçırılmasının söz konusu olmadığını söyledim. Kendisi bana bu işin içinde CIA ve gizli örgütlerin olduğunu herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını söyledi. Böyle bir olaya iştirak etmek istemediğimi söylediğimde beni ailem ve çocuklarımla tehdit ettiler" şeklinde savunma yaptı. SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞTURULDUİddianamenin değerlendirme kısmında sanıkların Carlos Ghosn'u 30 Aralık 2019 tarihinde kaçak yollardan Türkiye'ye soktuğu ve akabinde ise aynı yollarla Beyrut'a götürdüğü ifade edildi. Sanıkların bu eylem kapsamında yüklü miktarda menfaat temin edildiği de göz önüne alınarak suçun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi. 8 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİHostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Serpil K. ve Nesrin A. hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Serhat Kahvecioğlu, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Noyan Pasin hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin duruşması, 3 Temmuz 2020 tarihinde görülecek. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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