Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava açıldı

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan iddianame hazırlandı.