Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava açıldı

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen'in de bulunduğu 7 kişi hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan dava açıldı.