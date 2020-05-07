NİSSAN CEO'SUNUN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ DAVA AÇILDI

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen'in de bulunduğu 7 kişi hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan dava açıldı.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen'in de bulunduğu 7 kişi hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan dava açıldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada özel bir jet şirketinin müdürü tutuklu Okan Kösemen ile dört tutuklu pilot N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve 2 tutuksuz hostes F.K. ile İ.M.H. hakkında iddianame hazırlandı. Asliye ceza mahkemesinde gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili 7 kişinin yargılanması önümüzdeki günlerde görülecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA