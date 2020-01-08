Nissan CEO'sunun Atatürk Havalimanı'nda kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
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Nissan CEO'sunun Atatürk Havalimanı'nda kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

08.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:59
Nissan CEO'sunun Atatürk Havalimanı'nda kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Nisssan'ın eski 'su Carlos Ghosn'un üzerinden 'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı.


Japonya'da ev hapsine mahkum edilen eski Nissan CEO'su Carlos Goshn İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçışı, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.


Atatürk Havalimanı güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Goshn, araçla Lübnan'a giden uçağa götürülüyor. Bir başka karede ise Goshn'un içerisinde saklandığı 2 büyük kutu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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