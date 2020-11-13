Nissan 2020 mali yılı net kayıp tahminini yukarı yönlü güncelledi
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Nissan 2020 mali yılı net kayıp tahminini yukarı yönlü güncelledi

13.11.2020 07:59 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:05
Nissan 2020 mali yılı net kayıp tahminini yukarı yönlü güncelledi

Nissan, 2020 mali yıl net kayıp beklentisini, yukarı yönlü güncelleyerek 615 milyar yene (5,8 milyar dolar) yükseltti.

Nissan, 2020 mali yıl net kayıp beklentisini, yukarı yönlü güncelleyerek 615 milyar yene (5,8 milyar dolar) yükseltti.

Nissan Motor'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği ekonomik atmosferde firmanın mali verileri güncellendi.

Mart 2021'de sona erecek mali yıl için daha önce açıklanan firmanın net kayıp tahmini, yukarı yönlü güncellenerek 615 milyar yene (5,8 milyar dolar) yükseltildi.

Japon otomobil üreticisi, tüm mali yılda 4,16 milyon araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Mali yarıyıl rakamları

Nisan-Eylül arası dönemine denk düşen mali yarıyıl rakamlarına göre Nissan 329,96 milyar yen (3,1 milyar dolar) net kayıp açıkladı.

Satışların, 2019'un ilk yarısına kıyasla, yüzde 38,2 düşmesiyle işletmesel kayıp 158,76 milyar yen (1,5 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto, düzenlediği online basın toplantısında, "aşırı gerilmiş" bir hedefe odaklanmadıklarını ve iş performanslarını sürekli geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Uçida, "Kovid-19 salgını ve bu mali yılın ikinci yarısındaki küresel ekonomik durum gibi belirsizliklerle karşı karşıyayız. Finansal olarak daha disiplinize olarak, işimizi daha kuvvetli ve daha sürdürülebilir pozisyona taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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