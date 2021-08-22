Nisqy'li Fnatic ezeli rakibi G2'yu mağlup ederek Dünya Şampiyonası biletini kaptı!
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Nisqy'li Fnatic ezeli rakibi G2'yu mağlup ederek Dünya Şampiyonası biletini kaptı!

Nisqy'li Fnatic ezeli rakibi G2'yu mağlup ederek Dünya Şampiyonası biletini kaptı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

G2, 2016 yılından bu yana ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yer almayacak

LEC 2021 Yaz Mevsimi kaybedenler grubu üçüncü turunda League of Legends espor sahnesinin en büyük derbilerinden biri olan G2 vs Fnatic mücadelesini geride bıraktık. Tüm platformlarda anlık toplam 700 bin izleyici sayısını aşmayı başaran beş maçlık muhteşem serinin kazananı Nisqy'li Fnatic oldu.

Fnatic ezeli rakibi G2'nun Dünya Şampiyonası umutlarını bitirdi

Bir önceki seride MAD Lions'a mağlup olan G2, kaybedenler grubunda Misfits Gaming'i 3-2 yenmeyi başaran Fnatic ile karşılaştı. Takımın süper yıldızı Perkz ayrıldıktan sonra yerini ligin en iyi oyuncularından biri olan Rekkles ile doldurmaları onları LEC'nin bir numaralı favorisi haline getirmişti. Fakat herkesin beklediğinin aksine iki mevsimdir final dahi göremeyen G2'nun çöküşü devam ediyor. Yıllardır Dünya Şampiyonası'nda en az yarı final gören G2 ekibi bu yıl gediklisi olduğu turnuvaya katılma hakkı kazanamadı.

Fnatic ise yeniden yapılanma sürecinde elinden gelenin en iyisini sunarak taraftarını memnun ediyor. Bwipo'nun rol değişimi, Nisqy ve Upset'in merkezde olduğu oyun sistemi ve tecrübesiz üst koridor oyuncusu Adam ile her geçen mevsim üzerine koyuyor. Ezeli rakibi G2'yu beş maçlık seride alt etmeyi başaran Fnatic ekibi Dünya Şampiyonası biletini kapmayı başardı.

G2'nun geleceği

Yıllardır birlikte oynayarak yükselen bu kadronun gün geçtikçe daha da kötüye gitmesi herkesi şaşırtıyor. Takım içerisindeki sinerjinin artık oyuncuların gelişiminden çok onları negatif etkilediği çok açık. Veteran oyunculardan Wunder veya Jankos'un NA LCS'e transfer olduğu ve G2'nun yeniden yapılanmaya gittiğini görebiliriz. Aksi takdirde mevcut beşlinin herhangi bir başarı yakalama ihtimali çok düşük.

Kaynak: Playerbros

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