Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının %5'e çıkarıldığı iddiası

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının %5'e çıkarılmasının söz konusu olmadığını,%2,5'lik kota uygulamasının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında 5 Haziran'da yayımlanan Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gerekçe gösterilerek daha önce % 2,5 olarak uygulanan NBŞ kotalarının %5'e yükseltildiğine dair gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği belirtildi.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

İddialar üzerine açıklama yapılmasının gerekli olduğu ifade edilen açıklamada, nişasta bazlı şeker kotalarının ne kadar olacağının 4634 sayılı Şeker Kanunu ile düzenlendiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla NBŞ kotaları %50 artırılabilmekte ve azaltılabilmektedir. NBŞ kotaları, 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ülke toplam kotasının yüzde 2,5'i olarak belirlenerek %50 azaltılmıştır. Ayrıca tahsis edilen kotaların en az % 50'sinin glukoz olarak kullanılması hükme bağlanmıştır. 5 Haziran'da yayımlanan yönetmelik ile bu kotalara ilişkin yeni bir düzenleme getirilmemiştir. Netice itibarıyla basın yayın organlarında iddia edildiği gibi NBŞ kotasının %5'e çıkarılması söz konusu değildir. NBŞ kotalarındaki %2,5'lik kota uygulaması devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı